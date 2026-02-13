名村造船所が急反発している。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げており、好感された。今期の売上高予想は従来の見通しから２０億円増額して１６００億円（前期比０．５％増）、最終利益予想は３０億円増額して１８０億円（同３１．４％増）に見直した。新造船事業での原価低減効果に加え、ドル円相場が想定よりも円安で推移したことな