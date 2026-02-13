「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、ショーボンドホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でショーボンドは続落。同社は１０日、上期（２５年７～１２月）連結決算を発表。売上高は４２８億６４００万円（前年同期比６．０％減）、営業利益は１００億８７００万円（同４．７％減）だった。国と高速道路