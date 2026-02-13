松田龍平主演の金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）が面白い。“探偵もの”ということもあり、ミステリー要素も含まれているのだが、ゆるっとふわっと楽しむことができる。この程よい抜け感が、1週間の疲れが溜まった金曜日の夜にぴったりなのだ。 参考：松田龍平の圧倒的な実存感『探偵さん、リュック開いてますよ』は極上の“ぬるま湯ドラマ”だ 物語の舞台は、小さな田舎町・西