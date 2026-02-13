ソフトバンクグループは５日ぶり急反落。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比７．９％増の５兆７１９２億４７００万円、純利益は同５．０倍の３兆１７２６億５３００万円だった。米オープンＡＩへの出資に関する投資利益を計上。ソフトバンク・ビジョン・ファンド事業における投資利益の拡大に寄与した。加えてソフトバンクＧは１３