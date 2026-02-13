ビーブレイクシステムズが４日続伸している。１２日の取引終了後に２６年６月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。毎年６月末日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に、ＰａｙＰａｙマネーライトやＡｍａｚｏｎギフトカード、ｄポイントなどと交換できるデジタルギフト３０００円分を提供する。 同時に発表した１２月中間期単独決算