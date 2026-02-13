１３日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。 米長期金利は４．１０％に低下した。１２日に実施された米３０年債入札の結果を受けて債券選好姿勢が強まった。同日発表の週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、米国景気の先行き懸念が広がったことも、債券相場には支えとなった。 米国ではソフトウェア関連株への売りが他セ