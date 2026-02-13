ＧＭＯフィナンシャルゲートが急反発している。１２日の取引終了後に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げている。毎年３月末日及び９月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、ＧＭＯクリック証券におけるＧＭＯ－ＦＧ株式買付代金の０．０３％に相当するビットコインを、１万円を上限にＧＭＯコインの暗号資産取引口座