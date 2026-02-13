・ソフトバンクＧが５日ぶり急反落、４～１２月期純利益５倍化も米ハイテク株安が重荷 ・トライアルがＳ高で新値街道に突入、中期経営計画の公表で成長期待の資金流入 ・ライオン急反発、２６年１２月期営業益予想１０％増で４円増配へ ・ひらまつが大幅反発、４～１２月期利益の通期計画超過を材料視 ・ＬＩＦＵＬＬは一時Ｓ高、株主優待新設と決算内容を好感 ・シチズンが４連騰で新値追い、北米向け時計好調で