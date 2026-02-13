ベガルタ仙台は12日、クラブマスコットのベガッ太とJ2・J3百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。鷲をイメージしたクラブマスコットのベガッ太は1999年5月2日生まれ。かわいらしい見た目とともにイタズラ好きな性格でも人気を博している。ベガッ太はクラブを通じて「子どものころから憧れていた大好きなベガルタ仙台から今年もオファーをいただきました。27年目になりますが最長老記録を守り