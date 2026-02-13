株式会社焦点工房は、TTArtisanの「AF 35mm f/1.8 II オレンジ」を2月13日（金）に発売した。鏡胴をオレンジ色に、フォーカスリングを赤色に仕上げた交換レンズ。ソニーEマウント用、富士フイルムX用を用意する。 既存の「AF 35mm f/1.8 II」をベースに、カラーリングを変更した世界1,000本の限定モデル。フィルター径52mm、質量約173gの軽快なレンズ。 APS-Cサイズ相当のイメージサ&