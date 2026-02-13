サイボウズは2月13日、国際興業の「kintone（キントーン）」活用事例について、kintone製品サイトの導入事例ページで公開した。国際興業は2022年よりkintoneを全社展開し、563のアプリを運用中。2025年からはkintone AIラボの機能を活用し、社内の問い合わせ業務の効率化を実現しているという。さらに、分析業務へのAI活用も進めており、利用者から寄せられる遅延などの運行情報から運行状況の傾向を分析できるようになった。今後