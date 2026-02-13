BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が2月12日、韓国で行われたHUBLOT（ウブロ）のグローバルアンバサダー就任発表会にスーツ姿で登壇した。 【動画】BTSジョングクが“グクには珍しい”カラーのスーツで登場！①～⑤【動画】HUBLOT（ウブロ）のグローバルアンバサダーに就任①② ■BTSジョングクがHUBLOT（ウブロ）のグローバルアンバサダーに就任