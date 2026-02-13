&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、2月15日に放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBSテレビ）に出演。番組SNSにて、Kが料理チャレンジに挑戦する限定動画が配信された。 【動画】&TEAM Kが料理チャレンジで見事な包丁さばきを披露！①～③【動画】『バナナマンのせっかくグルメ！！』先行配信 ■料理男子の&TEAM K、あえて一番自信がない卵の早割りを選択！ 3本に分けて公開