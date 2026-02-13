ソリトンシステムズ [東証Ｐ] が2月13日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比38.1％増の29.7億円に拡大し、26年12月期も前期比7.5％増の32億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.7％減の10.6億円となり、売上営業利益率は前年