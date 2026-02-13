ソニーフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が2月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比82.6％増の986億円に拡大した。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1220億円→790億円(前期は448億円)に35.2％下方修正し、増益率が2.7倍→76.0％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期