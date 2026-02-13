ＫＶＫ [東証Ｓ] が2月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.8％増の24億円に伸び、通期計画の28億円に対する進捗率は85.8％に達し、5年平均の70.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.6％減の3.9億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である