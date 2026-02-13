すかいらーくホールディングス [東証Ｐ] が2月13日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比19.9％増の167億円になり、26年12月期も前期比16.4％増の195億円に伸びを見込み、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の26円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q