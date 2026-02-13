セーフィー [東証Ｇ] が2月13日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常損益は1.1億円の赤字(前の期は6.2億円の赤字)に赤字幅が縮小し、7期連続赤字となった。なお、26年12月期の業績見通しについては売上高は232億円とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は200万円の赤字(前年同期は2.3億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-4.7％→0.3％に大幅改善した。