13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数127、値下がり銘柄数443と、値下がりが優勢だった。 個別ではトライアルホールディングスがストップ高。アールプランナー、ＬＡホールディングス、ジェイグループホールディングス、窪田製薬ホールディングス、日本ナレッジなど15銘柄は昨年来高値を更新。イーディーピー、アーキテクツ・スタジオ・