13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ135541 9.2 55140 ２. 野村日経平均 2098667.7 59460 ３. 日経Ｄインバ 2004735.64414 ４. 純金信託 1255042.1 23555