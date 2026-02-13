今週は京都競馬場で（芝2200m）が行われる。今年は明け4歳馬vs.古馬GI馬の勢力図という様相を呈しているようだ。ここでは、過去10年から2013年以降の京都開催を参照。エリキングとヘデントールにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■エリキングに「2.1.2.0」高好走率データ 昨秋は神戸新聞杯1着→菊花賞2着。デビューから話題となっていた大器・エリキングがいよいよ覚醒の時を迎えようとしてい