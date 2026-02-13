レアルは3月1日、最高級町家「hitotose」シリーズの2号店となる「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を開業する。3階建ての料亭をリノベーション同施設は、京都・宮川町の旧料亭をリノベーションした3階建ての宿。1日1組限定の一棟貸切スタイルで、日本の美意識「陰翳礼讃」を体現した空間が特徴となっている。和紙職人・ハタノワタル氏が手がけた和紙の内装、京都の夏を彷彿とさせる葦戸、蚊帳をモチーフにした暖簾などを取り入れ