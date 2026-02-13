十日町市で家屋が倒壊し、男性一人が下敷きになりました。消防が救出し市内の病院に運ばれましたが、男性は搬送時 意識はあったということです。 家屋が倒壊したのは、十日町市新宮甲の樋口正弘さんの住宅です。警察と消防によりますと、13日午前8時すぎ、近隣住民から「家が倒壊して中から男性の声が聞こえる」と消防に通報がありました。男性は、倒壊した家屋の下敷きになっていて、消防が救出し十日町市内の病院に搬送されま