デンマークのプレミアムレザーブランド「ECCO」は2月6日から、革新的なBIOM技術を進化させた新シリーズ「ECCO BIOM 720」を、ECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYAおよびECCO公式オンラインストアで先行発売した。2月20日から全国の店舗で発売する。BIOM 720 W「BIOM」とは、2,500人の足をスキャンして誕生した「ECCO」の生体力学に基づく技術で、身体の自然な動きをサポートする。新作では、ソールに設けた通気孔により、優れたク