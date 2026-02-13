2月20日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ブリキッドとおもちゃてんし』みんなに、ブリキのおもちゃを、プレゼントするため、うちゅうからやってきた、ブリキッド。おもちゃのおしろから、やってきた、おもちゃてんしと、であうんだよ。みんなのおもちゃを、なおしてくれる、おもちゃてんしは、ブリキッドといっしょに、みんなに、あいにいくんだって！ほかに…『ばいきんまんととうふくん』おいしいとうふりょうりを