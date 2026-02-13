BACONは2月28日〜3月29日、うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA（愛知県名古屋市）で開催する。時間は11:00〜17:00。休館日は毎週月〜木曜日(3月3日は開館)。展示作品：mumitan10周年を迎える今回は過去最大規模となり、SNSで人気の「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」など、全56組のクリエイターが参加する。未公開新作を含む300点以