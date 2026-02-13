ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。１２日に行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目の日本勢では、前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続のメダル獲得。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯイ