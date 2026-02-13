◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプ決勝5位に入った工藤璃星選手は悔しさとともに今後の決意を口にしました。雪が降り転倒者も続出する中で2本目に「81.75」をマーク。16歳ながら堂々の滑りをみせて5位に入りました。工藤選手は、「チャレンジはした。この大会が今までで一番悔しいと思えて、これをバネにしてこれから成長できるなと思