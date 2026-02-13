エンゼルスの菊池雄星投手（ゲッティ＝共同）エンゼルスの菊池は、WBC日本代表合流に向け、21日に米国を出発することになった。初出場する大会に向けて早めの調整を進めており、前日のキャンプ初日にはいきなり実戦形式の練習に登板。ただ肩やひじなどに「張りとかはない」と涼しい顔で、12日は軽いメニューで終えた。毎年掲げる目標はシーズンを通して先発ローテーションを守ること。WBCで負荷は増えるが「優秀なトレーナーに