中国出身のモデルで歌手、ロン・モンロウ（31）が13日までにThreadsを更新。日本永住への思いを明かした。モンロウは「早く永住ほしい〜！」と切り出し、「そしたらビザ気にせずまつ毛も洋菓子も習えるし、湖南米粉屋さんもできるのに」と吐露。「やりたいこと多すぎるあと2年…がんばろ」と思いをつづった。続く投稿では「上海の大学を卒業してすぐ東京に来て、もう8年間働いています」と来日してからの期間を振り返るとともに