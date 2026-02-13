俳優の本田翼が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥本田は『春きゅんデニム』企画に登場。arが誇るファッションリーダーが、この春もデニムをヘルシーかつ色っぽく着こなす。「ばっさー」がリアルに気になるデニムスタイルやデニムに映える肌見せを紹介している。表紙は齋藤飛鳥が飾り、山田杏奈、aoen琉楓・雅久・輝、畑芽育、安斉星来、大原優乃、吉野北