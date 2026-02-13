阪神は１３日、坂本誠志郎捕手（３２）が子供の治療に付き添う家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」に対してレトルトカレー４００食分を寄贈したことを発表した。坂本は「昨年に続き、甲子園カレーを寄贈させていただきました。球場グルメとして多くの方に親しまれている存在であり、長期保存ができて調理も簡単なことから、こうした形で活用していただけることにご縁を感じています。少しでも施設利用者の