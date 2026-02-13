クリアファイル が もらえる企画や、オリジナル フード・グッズの販売などを実施。一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く。ローソンは、2月17日より全国のローソン店舗で『新劇場版 銀魂 吉原大炎上 』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル が もらえる企画や、オリジナル フード・グッズの販売などを実施。一部店舗・ナチュラルローソン