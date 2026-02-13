東日本旅客鉄道は2月16日から、「春はおトクに!モバイルSuicaキャンペーン」を実施する。○新規会員登録で総額2.5億円相当を大放出モバイルSuica新規会員登録で総額2.5億円相当を大放出！第1弾では、初めてモバイルSuicaの会員登録をした人を対象に、モバイルSuicaチャージ200円分をプレゼントする。エントリーは不要。キャンペーン期間は2026年2月16日4:00〜4月15日23:59まで。○サンリオキャラクターズの限定カードフェイスをプ