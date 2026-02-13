高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第95回）が13日に放送され、錦織（吉沢亮）が自らの過去を清算。ラストシーンでまさかの展開を迎えると、ネット上には「感情が大渋滞」「そんなのやめて…涙が止まらん」「また会えるよね…？」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】手の平の血を見つめ