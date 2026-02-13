ＤｅＮＡは１３日、２８日に横浜スタジアムでオーストラリア代表と練習試合を行うと発表した。今年の本拠地初戦は海を越えた真剣勝負となる。この試合が実現した背景として、球団が築いてきたオーストラリア野球界との深い絆がある。１８年にはオーストラリアン・ベースボールリーグ（ＡＢＬ）に所属する「キャンベラ・キャバルリー」と戦略的パートナーシップを締結。選手やチームスタッフの派遣や、現地の小学校訪問、野球振