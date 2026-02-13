塩貝健人は今冬にNECナイメヘンからヴォルフスブルクに加入したドイツ1部ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が海外の今冬の21歳以下の移籍ランキングで5位にランクインした。サッカーの移籍情報を扱うプラットフォーム「TransferRoom」の公式Xが公開している。20歳の塩貝はオランダ1部NECナイメヘンでその大半が途中出場だったにもかかわらず、12試合で7得点とゴールを量産。その活躍が認められ、この冬の移籍市場でヴォルフスブル