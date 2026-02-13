コナテは遠藤とDFラインを形成したイングランド1部リバプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテが左足を負傷した日本代表MF遠藤航を称えるメッセージを送った。自身のインスタグラムのストーリーを更新。「遠藤航はまさに戦士だ」と称えるメッセージを送った。遠藤は現地時間2月11日のリーグ第26節・サンダーランド戦に先発出場。プレミアリーグでは今季初先発だったが、後半17分に芝に足を取られて左足首を負傷。直後のコー