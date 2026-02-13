世界最高の選手たちが競い合うオリンピック（五輪）の舞台で、身体的に不利な選手が銀メダルを獲得し、注目を集めた。2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のショートトラック混合リレーでは、開催国イタリアに続きカナダが2位でゴールし、銀メダルを獲得した。続く授賞式で、フローレンス・ブルネルは中継カメラを通じて左手を公開した。カメラを通して映し出されたブルネルの左手には親指と小指だけがあった。ブルネル