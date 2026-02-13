東京ディズニーシーが25周年を迎える特別な1年、“スパークリング・ジュビリー”の祝祭ムードは、ディズニーホテルにも広がります。ジュビリーブルーに彩られた華やかな装飾や宿泊者限定のオリジナルグッズ、感謝の想いを込めたスペシャルメニューなど、心きらめく体験が満載！さっそく紹介していきます。 ディズニーホテルで過ごす東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” 期間：2026年4月8日（