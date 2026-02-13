イギリスの死刑制度廃止のきっかけになった重要な冤罪事件がある。戦後まもないロンドンで1人の青年が妻子を殺害した容疑で逮捕され、裁判での死刑判決を経て25歳の若さで絞首刑に処された。【ー衝撃画像ー】「高身長すぎる…」隣人の妻子を殺したメガネを真犯人【イギリス最悪の殺人鬼】が、その3年後に判明した真犯人は青年と同じアパートの住人だった中年男。しかも、男は生涯で自分の妻を含む計8人もの女性を亡き者にした