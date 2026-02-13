ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、メディアデーの取材に応じ、契約延長が発表されたマックス・マンシー内野手（35）に言及した。球団はこの日、マンシーと1000万ドル（約15億3000万円）で2027年まで契約を1年間延長したと発表した。ロバーツ監督は「マックスと長く話した。喜んでいる」と契約延長を喜び「彼の貢献は過小評価されがちだが、ドジャース史でも屈指のポストシーズン選手の一人で