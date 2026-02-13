栃木県民の足として親しまれている栃木県最大のバス会社、関東自動車で昭和の時代に誕生した最古参バスが、動かせるまま活用されることになりました。飯島誠キャスターのリポートです。 （飯島キャスターリポート）「こちらが保存が決まった、通称『６号車』です。ナンバープレートが６番なので『６号車』です。座ってみると…年季が入っているので椅子はベコベコしています」 『６号車』は