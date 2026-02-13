太平洋側では30年に1度という記録的少雨となり、各地で水不足が起きています。特に深刻なのは高知市で、28年ぶりとなる給水制限が始まりました。夏ではない冬場の水不足は聞き慣れないかもしれませんが、家庭でできる節水術を紹介します。そこで今回の#みんなのギモンでは、「冬の給水制限…どうする？」をテーマに解説します。■各地で「給水制限」「節水」呼び掛け山粼誠アナウンサー 「この冬、日本海側では大雪となって