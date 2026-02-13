結果オーライ？いや、これは勝負観だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合、東2局に親満貫を決めて独走態勢に入ったKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、次局でも驚愕の踏み込みを見せた。【映像】狙い澄ました一巡回し→一発ロン東3局、佐々木は4万6500点持ちのトップ目。配牌はマンズで1メンツ、両面ターツが2つ。さらにドラの赤5筒を内蔵しており、スピード・打点ともに申し分ないチャンス手を手にする