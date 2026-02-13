木原官房長官は衆議院の各派協議会と参議院の議院運営委員会理事会に出席し、衆議院選挙を受けた特別国会を今月18日に召集すると伝えました。与党側は会期を7月17日までの150日間とする考えです。18日には衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙がおこなわれ、高市総理が選出されたあと第2次高市内閣が発足する運びです。20日には施政方針演説など政府四演説がおこなれる予定です。