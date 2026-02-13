犬がごはんを早食いするリスク 1.窒息や誤嚥を起こす 犬がごはんを早食いしてしまうと、喉に詰まらせて窒息をしたり、気道に食べ物が入り込む誤嚥を起こす可能性があります。 窒息による呼吸困難や誤嚥性肺炎などは命に関わる恐れもあるので、できる限り早食いを防ぐための対策をすることが必要です。 ドッグフードは一粒ずつが小さいため、窒息の心配をしている飼い主さんは少ないかもしれません。 しかし、乾燥した