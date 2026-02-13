日本フードサービス協会（JF）が会員社を対象にまとめた25年1―12月の全店売上高は前年比7.3％増、4年連続プラス。店舗数は0.7％増、6年ぶりに前年を上回った。客数2.9％増、客単価4.3％増。JFでは25年の概況について、「物価上昇などによる客単価上昇で売上は前年を上回るも、消費者の節約が強まっている」とした。業態別の売上高はファーストフード（FF）7.5％増、ファミリーレストラン（FR）7.2％増、パブ／居酒屋4％増、デ