2月12日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。【写真】リラックスした表情のピースSHOTも公開俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、昨年12月からグループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」を開催し、2月11日にラスト公演を迎えていた。この日の投稿で、佐野は、同ツアーについて切り出し、「ありがとうございました！！」「