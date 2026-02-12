田亀源五郎の最新作『雪はともえに』（双葉社）が2月12日（木）に発売された。 【画像】田亀源五郎の最新作『雪はともえに』・試し読み 未曽有のパンデミックがようやく終結し、一時の平和が訪れた大正時代。「男は男らしく」「女は女らしく」が当たり前の時代。バリバリ働くモガ、望月女史の引き合わせで、二人の男が出会った。小説家の松永春光と画家の一柳翠帳。甘味が好きな二人は意気投合、そしてお互い惹かれあってい